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В Баку столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали 7 человек

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали 7 человек

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса.

Как сообщает Report, ДТП отмечено на раманинской дороге в Сабунчинском районе. 

Напротив Бакинского промышленно-педагогического колледжа столкнулись пассажирские автобусы №49 и 106. В результате происшествия пострадали 7 человек. Все раненые женщины. 

На место происшествия прибыла машина скорой медицинской помощи, раненые госпитализированы. 

Министерство здравоохранения подтвердило Report факт. В пресс-службе министерства заявили, что состояние пострадавших расценивается как средней тяжести. 

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