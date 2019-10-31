В Баку столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали 7 человек

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали 7 человек

31 октября, 2019 15:45

https://report.az/storage/news/3d36b697a3b29dec3321ffa24a1fbdcf/771c5010-fad6-4ca4-b1eb-0e9b8bbe61b4_292.jpg В Баку столкнулись два пассажирских автобуса. Как сообщает Report, ДТП отмечено на раманинской дороге в Сабунчинском районе. Напротив Бакинского промышленно-педагогического колледжа столкнулись пассажирские автобусы №49 и 106. В результате происшествия пострадали 7 человек. Все раненые женщины. На место происшествия прибыла машина скорой медицинской помощи, раненые госпитализированы. Министерство здравоохранения подтвердило Report факт. В пресс-службе министерства заявили, что состояние пострадавших расценивается как средней тяжести.

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