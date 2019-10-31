В Баку столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали 7 человек

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса.
Как сообщает Report, ДТП отмечено на раманинской дороге в Сабунчинском районе.
Напротив Бакинского промышленно-педагогического колледжа столкнулись пассажирские автобусы №49 и 106. В результате происшествия пострадали 7 человек. Все раненые женщины.
На место происшествия прибыла машина скорой медицинской помощи, раненые госпитализированы.
Министерство здравоохранения подтвердило Report факт. В пресс-службе министерства заявили, что состояние пострадавших расценивается как средней тяжести.
İsmayıl NəsibliАвтор новости