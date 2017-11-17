В Баку совершивший автохулиганство сын чиновника сбежал, не подчинившись полиции

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку зафиксирован очередной факт автохулиганства и не подчинения полиции пьяного водителя.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован во время рейда в Наримановском районе.

Водитель автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 10-LJ-600 нарушил правила маневров во время движения по проспекту Гейдара Алиева. В связи с этим сотрудниками ДПС на служебном автомобиле с государственным номерным знаком 99-YP-481 ему был дан приказ остановиться. Однако водитель не подчинился требованию. Водитель остановленного после преследования полиции автомобиля не предъявил сотрудникам полиции документы, сославшись на различные причины. Из-за сильного запаха алкоголя, исходящего от водителя, инспектор пригласил его в пункт освидетельствования на алкогольное опьянение в Республиканском наркологическом центре. В это время водитель сбежал на автомобиле. Вновь преследуемый сотрудниками ДПС он проигнорировал их, въехал во двор одного из ресторанов на улице Чобанзаде Низаминского района и, припарковав там автомобиль, спрятался в ресторане.

Несмотря на то, что автомобиль был припаркован максимально близко к стене и другой машине, во избежание эвакуации транспортного средства, автомобиль, хоть и с трудом, но был отогнан на штрафстоянку.

В результате предварительного расследования, проведенного сотрудниками ДПС, было установлено, что автомобиль принадлежит Адыгезалову Эльвину Нусрат оглу 1984 г.р. В отношении водителя начато расследование.

Сообщается, что Э. Адыгезалов приходится сыном должностному лицу Государственного таможенного комитета.

Report представляет кадры преследования сотрудниками ДПС автомобиля марки BMW.