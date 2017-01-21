Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении лица, занимающегося продажей красок на сумму в 22 тыс. манатов. Как сообщает Report, житель Баку 1977 года рождения Рамин Исмаилов обратился с заявлением в правоохранительные органы по поводу того, что в декабре 2016 года Рустам Тинаев (1988 года рождения) приобрел у него краску стоимостью 22 000 манат и не заплатил за нее.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.