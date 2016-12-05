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    В Баку школьник ранил ножом мужчину, который ругал свою жену

    По факту ведется расследование

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку мужчина, ругавший свою жену, ранен ножом своим родственником.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: поселок Бакиханова, ул., Ахундзаде, 44. 

    Согласно информации, Мусаев Фамиль Дадаш оглу 1992 года рождения оскорбил и обругал свою жену. В это время в доме находился гость - ученик 9-го класса 15-летний Фаиг Манафов (он является двоюродным братом жены Ф.Мусаева), который за ругань ударил ножом Ф.Мусаева. В результате Ф.Мусаев с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в больницу. 

    Отметим, что во время происшествия Ф.Манафов порезал руку, наложены швы. 

    О случившемся в полицию заявил  сам школьник. 

    По факту ведется расследование.

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