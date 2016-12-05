В Баку школьник ранил ножом мужчину, который ругал свою жену

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку мужчина, ругавший свою жену, ранен ножом своим родственником.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: поселок Бакиханова, ул., Ахундзаде, 44.

Согласно информации, Мусаев Фамиль Дадаш оглу 1992 года рождения оскорбил и обругал свою жену. В это время в доме находился гость - ученик 9-го класса 15-летний Фаиг Манафов (он является двоюродным братом жены Ф.Мусаева), который за ругань ударил ножом Ф.Мусаева. В результате Ф.Мусаев с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Отметим, что во время происшествия Ф.Манафов порезал руку, наложены швы.

О случившемся в полицию заявил сам школьник.

По факту ведется расследование.