В Баку сбивший студентку неизвестный водитель оставил раненую на обочине дороги

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил студентку колледжа.

Как передает Report, инцидент произошел на 6-й промысловой территории поселка Балаханы.

Студентка 2-го курса Азербайджанского государственного педагогического колледжа Гулулу Айтадж Тарйел гызы 1997 г.р. была сбита неизвестным водителем, когда возвращалась домой после занятий. Водитель сбежал с места происшествия.

Жители поселка нашли раненую девушку перед домом №11 6-й промысловой территории. Она была немедленно доставлена на машине скорой помощи в Городскую клиническую больницу №1. А.Гулулу поставлен диагноз черепно-мозговой травмы. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

По первоначальной версии, неизвестный водитель оставил сбитую им девушку возле дома №11, хозяин указанного дома не знал о происшествии.

По данному факту ведется расследование.