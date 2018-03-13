В Баку сбежал пациент, проходящий лечение в психоневрологическом учреждении

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Баку пропал без вести пациент, проходящий лечение в одном из медицинских учреждений.

Как сообщает Report, из больницы сбежал 66-летний Юрий Яичников, проходящий лечение в Психоневрологическом учреждении для социального обеспечения №1 в поселке Бузовна Хазарского района.

В связи со случившимся обратились в полицию.

Поиски пациента продолжаются.

Отметим, что действующее при министерстве труда и социальной защиты населения данное учреждение предусмотрено для оказания социальных услуг лицам старше 18 лет с ограниченными возможностями по причине острых или хронических психических заболеваний.

В данном учреждении лица с ограниченными возможностями обеспечены соответствующими условиями. Им предоставляются социальные услуги и уход в соответствии с установленным режимом и индивидуальным планом работы. С учетом их возраста и состояния здоровья, ведется работа по их профессиональной абилитации и реабилитации, в том числе обеспечению диетической едой и пр.