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    В Баку сбежал пациент, проходящий лечение в психоневрологическом учреждении

    В связи со случившимся обратились в полицию

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Баку пропал без вести пациент, проходящий лечение в одном из медицинских учреждений.

    Как сообщает Report, из больницы сбежал 66-летний Юрий Яичников, проходящий лечение в Психоневрологическом учреждении для социального обеспечения №1 в поселке Бузовна Хазарского района.

    В связи со случившимся обратились в полицию.

    Поиски пациента продолжаются.

    Отметим, что действующее при министерстве труда и социальной защиты населения данное учреждение предусмотрено для оказания социальных услуг лицам старше 18 лет с ограниченными возможностями по причине острых или хронических психических заболеваний.

    В данном учреждении лица с ограниченными возможностями обеспечены соответствующими условиями. Им предоставляются социальные услуги и уход в соответствии с установленным режимом и индивидуальным планом работы. С учетом их возраста и состояния здоровья, ведется работа по их профессиональной абилитации и реабилитации, в том числе обеспечению диетической едой и пр. 

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