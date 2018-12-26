В Баку проведен рейд против продающих сигареты несовершеннолетним

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудниками Главного управления общественного порядка МВД и Управления полиции Сабаильского района на территории района был проведен очередной рейд для предотвращения продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Как сообщили Report в МВД, в ходе рейда было обнаружено несколько киосков, продающих табачные изделия несовершеннолетним.

Так, было установлено, что владелец объекта, расположенного на улице Нигяр Рафибейли, 25, житель столицы Эльшан Гурбаналиев продает табачные изделия школьникам. Также в ходе рейда было установлено, что несовершеннолетним табачные изделия продает продавец расположенного на улице Низами, 96 в Сабаильском районе киоска Мурад Геюшов. После подтверждения фактов в отношении обоих лиц был составлен протокол по статье 455.2 (нарушение правил торговли этиловым (пищевым) спиртом, алкогольными напитками или табачными изделиями) КАП АР, применен соответствующий штраф.

МВД еще раз предупреждает занимающихся продажей спиртных напитков и табачных изделий, что продажа названных товаров несовершеннолетним запрещена законом.