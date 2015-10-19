​В Баку прошел судебный процесс граждан Бельгии, обвиняемых в изготовлении фальшивых денег

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу родившихся в Камеруне граждан Бельгии Мапута Мартиала и Хонгла Самуэля, обвиняемых в изготовлении фальшивых денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рагиба Салманова дали показания обвиняемые и свидетели Шемседдин Мирзоев и Сайяд Рустамов.

Обвиняемые не признали своей вины. При допросе отец троих детей Хонгла Самуэль сказал, что не осведомлен по этому поводу: "Я даже не видел этих долларов. Я никогда не делал ничего подобного. Если бы я занимался изготовлением фальшивых долларов, сделал бы это не в Азербайджане, а в Бельгии".

С.Рустамов же заявил, что случайно познакомился в Баку с гражданами Бельгии: "В городе я говорил с другом по телефону на английском языке. В это время ко мне подошли Мапут Мартиаль и Хонгла Самуэль и сказали, что они туристы. Я несколько раз встречался с ними в городе. На одной из встреч эти люди сказали, что у них есть фальшивые деньги и попросили найти покупателей. Я сообщил об этом полиции".

Очередное судебное заседание назначено на 28 октября.

Отметим, что на основе полученной информации в апреле этого года сотрудникам Главного управления по борьбе с организованной преступностью удалось задержать уроженцев Камеруна, ныне проживающих в Бельгии Мапута Мартиала и Хонгла Самуэля. Они были арестованы при попытке продать за 5 тыс. долларов 10 тыс. фальшивых долларов.

В арендованной фальшивомонетчиками квартире в Хырдалане обнаружили и изъяли также 10 тыс. фальшивых американских долларов, 1 цветной принтер и крупную партию химических веществ.

В ходе расследования выяснилось, что, с учетом прибытия в канун I Европейских игр "Баку 2015" в Азербайджан многочисленных туристов и возникновения потребности в валюте, фальшивомонетчики решили изготовить и пустить в оборот крупную партию фальшивых купюр. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 204.3.2 (изготовление и продажа фальшивых денег и ценных бумаг в крупных размерах).