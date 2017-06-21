В Баку произошла массовая драка, есть пострадавшие

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Баку 50-летний мужчина получил травмы в результате избиения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

На улице Айдына Мамедова в поселке Баил 50-летний Халилов Вугар Алигейдар оглу поспорил со своими знакомыми. Спор завершился дракой.

В результате В. Халилов получил во время драки травмы и был госпитализирован.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 8-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции, ведется расследование.