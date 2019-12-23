В Баку произошла массовая драка, 3 человека получили ножевые ранения

В Баку массовая драка завершилась поножовщиной.

Как сообщает Report, случай был зафиксирован в поселке Рамана Сабунчинского района.

В результате драки Али Велиев 1989 года рождения, Мурад Халилзаде 1991 года рождения и Вусал Рзаев 1984 года рождения получили ножевые ранения.

Пострадавшие были немедленного доставлены в больницу. Врачи диагностировали у А.Велиева ножевое ранение легкого, у М.Халилзаде - правой части грудной клетки, у В.Рзаева - правого бедра.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.