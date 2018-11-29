В Баку продавшая поддельные билеты мошенница обманула еще и известного врача

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Баку выявлено еще одно преступное деяние Гюнель Шыхиевой, арестованной по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает Report, ей выдвинуто обвинение по статье 178.2.3 (мошенничество, совершенное со злоупотреблением служебным положением) УК АР.

Стало известно, что она совершила мошенничество и в отношении известного врача Гейса Асадли. Уголовное дело было направлено в Хатаинский районный суд и передано в производство судьи Бахтияра Мамедова.

Дата судебного заседания станет известна в ближайшие дни.

Отметим, что Г.Шыхиева под видом организации туристических поездок в Сингапур присвоила деньги граждан. Она даже купила гражданам авиабилеты якобы от суммы полученных от них денег. Обман Г.Шыхиевой раскрылся в аэропорту. Купившие у нее турпакет клиенты по прибытии в аэропорт узнали, что билет поддельный. На основании жалобы восьми потерпевших Г.Шыхиева была задержана и взята под полицейский надзор.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Шыхиева осуждена на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Г.Шыхиеву арестовали в зале суда.

Отметим, что Г.Асадли работает челюстно-лицевым хирургом в отделении хирургии головы и шеи в Национальном онкологическом центре.