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В Баку продавец "проспал" ограбление магазина

В Баку продавец "проспал" ограбление магазина Сообщалось, что неизвестный вошел в магазин и, воспользовавшись тем, что продавец спал, выкрал деньг
Происшествия
27 июля 2021 г. 12:16
В Баку продавец проспал ограбление магазина

В одном из магазинов в поселке Гарачухур Сураханского района Баку совершена кража.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сообщалось, что неизвестный вошел в магазин и, воспользовавшись тем, что продавец заснул на рабочем месте, выкрал деньги из кассы.

Кража была зафиксирована установленными в магазине камерами наблюдения.

Проснувшись и обнаружив пропажу, продавец обратился в 32-е отделение полиции Сураханского РУП. По факту задержан житель Баку, ранее судимый Надир Бабаев. В своих показаниях он признался в содеянном.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda satıcısı yatan marketdən oğurluq edilib - VİDEO

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