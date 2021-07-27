В Баку продавец "проспал" ограбление магазина

В одном из магазинов в поселке Гарачухур Сураханского района Баку совершена кража.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Сообщалось, что неизвестный вошел в магазин и, воспользовавшись тем, что продавец заснул на рабочем месте, выкрал деньги из кассы.
Кража была зафиксирована установленными в магазине камерами наблюдения.
Проснувшись и обнаружив пропажу, продавец обратился в 32-е отделение полиции Сураханского РУП. По факту задержан житель Баку, ранее судимый Надир Бабаев. В своих показаниях он признался в содеянном.
Расследование продолжается.