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    В Баку повесился 79-летний мужчина

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Баку 79-летний мужчина покончил с собой.

    Как сообщает Report, в Сабунчинском районе столицы Азиз Алекперов 1939 г.р. повесился на дереве.

    По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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