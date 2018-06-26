В Баку повесился 79-летний мужчина

26 июня, 2018 14:15

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Баку 79-летний мужчина покончил с собой. Как сообщает Report, в Сабунчинском районе столицы Азиз Алекперов 1939 г.р. повесился на дереве. По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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