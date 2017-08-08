В Баку переходившего дорогу не по зебре пешехода сбил автомобиль

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку пешехода, переходившего дорогу не по зебре, сбил автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Наримановского района.

На проспекте Зии Буниятова 37-летнего Эльнура Ариф оглу Сулейманова, переходившего дорогу в не предусмотренном для этого месте, сбил легковой автомобиль, за рулем которого был водитель, личность которого пока не установлена. Водитель немедленно доставил раненого в Клинический медицинский центр №3. В настоящее время состояние Эльнура Сулейманова остается тяжелым. Водитель был задержан сотрудниками Наримановского районного управления полиции.