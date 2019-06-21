В Баку оштрафованы владельцы трех центров отдыха за загрязнение окружающей среды

Главное управление общественного порядка министерства внутренних дел провело совместный рейд с соответствующими структурами министерства экологии и природных ресурсов на территории Хазарского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время рейда были обнаружены факты скопления бытовых отходов на территории центров отдыха "Siti Bich", "Karvan Palace" и "Хазар".

В отношении владельцев (арендаторов) названных центров отдыха составлены протоколы в связи с нарушением требований статьи 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса административных проступков.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.