В Баку оштрафованы нарушители санитарно-гигиенических норм - ФОТО

Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел совместно со структурами Министерства экологии и природных ресурсов провели рейды на территории столицы.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в ходе рейдов житель Хатаинского района Али Гусейнов был оштрафован на 600 манатов за сжигание бытовых отходов на улице Алияра Алиева в Наримановском районе столицы, а водителя грузового автомобиля, жителя столицы Эльмара Асланова оштрафовали на ту же сумму за сброс отходов на автомобильной дороге Бинагади-Новханы в Бинагадинском районе.