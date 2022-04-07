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В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

В Баку обнаружен артиллерийский снаряд На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса в Пираллахинском районе Баку.
Происшествия
7 апреля 2022 г. 12:44
В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса в Пираллахинском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности. В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что найденный боеприпас является 100-мм снарядом от ОФ-32.

"Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.

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