В Баку обнаружен артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса в Пираллахинском районе Баку.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса в Пираллахинском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности. В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что найденный боеприпас является 100-мм снарядом от ОФ-32.

"Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.