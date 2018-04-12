В Баку несколько человек избили и ударили ножом мужчину

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В столице мужчину средних лет избили и ударили ножом несколько человек.

Как передает Report, 40-летний Гасанов Рамин Гасан оглы поссорился со знакомыми во время пребывания в Нахчыване.

По приезде в Баку, в одном из объектов питания в Низаминском районе, он продолжил спор с теми лицами (2 человека - ред.). К спору присоединились еще два человека, приехавших из Нахчывана. В результате эти лица избили Р.Гасанова. Во время драки пострадавший получил травмы головы, перелом костей левой ноги и ножевое ранение в правую ногу.

Раненый помещен в Клинический медицинский центр № 3.

По факту в 25-ом отделении Низаминского РУП ведется расследование.