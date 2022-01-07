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В Баку начинается суд по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС

В Баку начинается суд по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС В Ясамальском районном суде Баку начинается судебное заседание по искам полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, пострадавших при крушении вертолета МИ-17 Государственной пограничной службы на территории Хызы, против председателя П
Происшествия
7 января 2022 г. 14:10
В Баку начинается суд по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС

В Ясамальском районном суде Баку начинается судебное заседание по искам полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, пострадавших при крушении вертолета МИ-17 Государственной пограничной службы на территории Хызы, против председателя Партии граждан и развития (ПГР) Али Алиева.

Как передает Report, офицеры подали не совместный иск, а в индивидуальном порядке.

Иск Э.Джафарова рассматривается под председательством судьи Ясамальского районного суда Гусейна Сафарова, иск Р.Адилова – судьи Рауфа Дашдемирова.

На процессах, прошедших 7 января, были уточнены анкетные данные сторон.

Адвокат А.Алиева ходатайствовал о рассмотрении обоих процессов в одном и том же судебном заседании. Ходатайство не было удовлетворено.

Процесс под председательством судьи Гусейна Сафарова назначен на 11 января, заседание под председательством судьи Рауфа Дашдамирова - на 13 января.

Полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов подали иски в суд на председателя партии в порядке частного обвинения.

Причиной для жалобы офицеров стало высказывание председателя партии 9 декабря 2021 года на Уoutube-канале "Osmangızı TV" о том, что невозможно было выжить при таком крушении.

Они обратились в суд в порядке частного обвинения по статье 147.1 (клевета) Уголовного кодекса АР с требованием лишить А.Алиева свободы сроком на 6 месяцев.

30 ноября военный вертолет ГПС Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взял под особый контроль генеральный прокурор.

С участием руководящих лиц Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов место происшествия было осмотрено, произведено изъятие "черного ящика" специалистами Министерства обороны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX zabitlərinin partiya sədrinə qarşı iddiası əsasında məhkəmə başlayıb

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