В Баку начался суд по делу стрелявших в замначальника полиции

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении Кязыма Аббасова, Магомеда Исмаилова, Эмина Гасанова и Рамала Агаева, обвиняемых в попытке убийства в Баку бывшего начальника полиции Мушвига Мадатова и нынешнего замначальника по оперативным делам Сабаильского РУП, полковника полиции Орхана Ахундзаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой уточнили анкетные данные обвиняемых лиц.

Было отмечено, что Р.Агаев имеет высшее образование, женат, у него двое детей, М.Исмаилов холост, ранее был арестован по обвинению в хулиганстве.

К.Аббасов отметил, что родился в 1992 году в Ордубаде, холост, не имеет судимости.

Э.Гасанов заявил, что родился в 1976 году в Нахчыване, женат. По его словам, до ареста он был сотрудником охранной службы в компании Baghlan Group.

Заседание суда назначено на 2 мая.

Отметим, что 14 октября прошлого года в 19 часов неизвестные лица в чайной по адресу ул.Ш.Шамиля, 16 Сабаильского района Баку совершили хулиганство в отношении Мадатова Мушвига Исрафиль оглы, нарушили общественный порядок и нанесли ему травмы рукояткой ножа.

По факту в Следственном отделе Сабаильского РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.1 и 221.3 УК.

15 октября в 04.00 во время оперативных мероприятий сотрудников Сабаильского РУП, на территории Низаминского района Баку из автомобиля марки Leхus с государственным регистрационным номером 90-LT-997 был открыт огонь по сотрудникам полиции, в результате чего был ранен замначальника по оперативным делам Сабаильского РУП, полковник полиции Ахундзаде Орхан Абдулла оглы.

Совершившие преступление скрылись с места преступления на указанном автомобиле.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29,120.1 УК. При осмотре места происшествия обнаружили 1 гильзу 12 мм калибра и 6 гильз 9 мм калибра, была назначена соответствующая экспертиза.

Продолжение следствия уголовного дела было передано в производство Бакинской прокуратуры.

В результате незамедлительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников прокуратуры г. Баку и Главного управления полиции г. Баку были установлены подозреваемые - Аббасов Кязым Тапдыг оглы 1992 г р, ранее судимые Исмаилов Магомед Гасан оглы 1982 г р и Гасанов Эмин Вагиф оглы 1976 г р, а также Рамал Агаев.

Они привлечены к следствию в качестве подозреваемых лиц по ст. 221.2.1, 221.3, 29, 120.2.3 и 315.2 УК (оказание сопротивления представителю власти).

Напомним, что М.Мадатов с 1991-го по 1995-ый год служил в охране общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Затем он был начальником 23-го отделения полиции Низаминского РУП. Позже был арестован и приговорен к 11 годам тюрьмы. Изданным президентом Ильхамом Алиевым указом о помиловании был освобожден.