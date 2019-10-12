В Баку молодому человеку нанесли ножевое ранение

В Баку молодому человеку нанесли ножевое ранение

12 октября, 2019 07:55

https://report.az/storage/news/b658b4879c2068721701d1c20839d94d/83ec0f50-6f52-41d6-8e97-0993acb2cbd7_292.jpg В Наримановском районе Баку зафиксирован случай поножовщины. Как сообщает Report, неизвестный нанес ножевое ранение Марифзаде Джалалу Кямран оглу во дворе дома, где проживает молодой человек. Пострадавший был госпитализирован.

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