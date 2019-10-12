 Наверх

В Баку молодому человеку нанесли ножевое ранение

В Баку молодому человеку нанесли ножевое ранение

В Наримановском районе Баку зафиксирован случай поножовщины.

Как сообщает Report, неизвестный нанес ножевое ранение Марифзаде Джалалу Кямран оглу во дворе дома, где проживает молодой человек.

Пострадавший был госпитализирован.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!