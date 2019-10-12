В Баку молодому человеку нанесли ножевое ранение

В Наримановском районе Баку зафиксирован случай поножовщины.
Как сообщает Report, неизвестный нанес ножевое ранение Марифзаде Джалалу Кямран оглу во дворе дома, где проживает молодой человек.
Пострадавший был госпитализирован.
В Наримановском районе Баку зафиксирован случай поножовщины.
Как сообщает Report, неизвестный нанес ножевое ранение Марифзаде Джалалу Кямран оглу во дворе дома, где проживает молодой человек.
Пострадавший был госпитализирован.
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Orxan RasifoğluАвтор новости