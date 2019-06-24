​В Баку машина сбила 6-летнего ребёнка

На территории Насиминского района столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передаёт Report, авария была зарегистрирована на улице Вагифа, 5.

Автомобиль с государственным регистрационным знаком "90-AU-667" сбил Салимова Салима Ариф оглу 2013-го года рождения.

Пострадавший был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Ему был поставлен диагноз тяжелой черепно-мозговой травмы. Он помещен в реанимационное отделение и его состояние оценивается как тяжёлое.