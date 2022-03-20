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В Баку избит и ограблен местный житель 

В Баку избит и ограблен местный житель  Житель Баку был избит и ограблен тремя мужчинами
Происшествия
20 марта 2022 г. 11:25
В Баку избит и ограблен местный житель 

Житель Баку был избит и ограблен тремя мужчинами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в 34-е отделение полиции Хатаинского района 17 марта поступила информация о том, что у жителя столицы О.Рзаева вымогали путем избиения 2000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны ранее судимые жители города Мингячевир А.Насибов, С.Расулов и житель города Баку Ф.Мамедов.

По факту проводится раследование в Хатаинском РУП.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakini döyülərək 2000 manatı əlindən alınıb

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