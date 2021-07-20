О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО На горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе города Баку.
Происшествия
20 июля 2021 г. 16:40
В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в 16-этажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе Баку, потушен.

Как сообщает сотрудник Report с места происшествия, об этом журналистам заявил замначальника штаба Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Акпер Новрузов.

16:15

На горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, сразу после получения информации к месту пожара были направлены соответствующие службы спасения министерства.

По предварительной информации, в шахте лифта здания горят электрические кабели. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что подразделения пожарной охраны, привлеченные к тушению пожара, столкнулись с трудностями из-за беспорядочной парковки автомобилей гражданами у въезда и во дворе жилого дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 16 mərtəbəli binada yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоFire breaks out in 16-storey residential building in Baku

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Общественный транспорт будет работать 17 июля
Общественный транспорт будет работать 17 июля
14 июля 2021 г. 12:55
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi