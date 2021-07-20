В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в 16-этажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе Баку, потушен.
Как сообщает сотрудник Report с места происшествия, об этом журналистам заявил замначальника штаба Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Акпер Новрузов.
На горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе города Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, сразу после получения информации к месту пожара были направлены соответствующие службы спасения министерства.
По предварительной информации, в шахте лифта здания горят электрические кабели. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Отметим, что подразделения пожарной охраны, привлеченные к тушению пожара, столкнулись с трудностями из-за беспорядочной парковки автомобилей гражданами у въезда и во дворе жилого дома.