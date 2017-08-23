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    В Баку петух ранил 3-летнего ребенка приехавшей из Ирана семьи

    Птица ранила ребенка в лицо

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку домашняя птица напала на 3-летнего ребенка семьи, приехавшей из Ирана в Азербайджан.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

    Приехавшая из Ирана в Азербайджан семья посетила один из ресторанов на проспекте Гара Гараева. В это время 3-летний Араз Нофель Нежат оглу подвергся во дворе ресторана нападению петуха.

    Птица ранила ребенка в лицо. Он был размещен в Клиническом медцентре №1.

    Глава семьи выразил недовольство владельцу ресторана и пожаловался в Низаминское районное управление полиции. Владелец ресторана написал объяснительную в полиции.

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