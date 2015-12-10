В Баку бывший осужденный приговорен к 10 годам лишения свободы

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Джамала Джабраилова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алисултана Османова был вынесен приговор.

По приговору суда Д.Джабраилов осужден на 10 лет лишения свободы.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и отдела уголовного розыска Ясамальского районного управления полиции в этом году, был задержан житель Баку, ранее судимый Джамал Джабраилов. У него было обнаружено и изъято 1 кг 10 г героина. Д.Джабраилов обвинялся по ст. 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере) УК.