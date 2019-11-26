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В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину

​В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Сабунчинском районе.

Так, переходивший дорогу в поселке Бакиханова Рафаэль Махзали оглы Исаев, 1954 года рождения, был сбит автомобилем.

Пострадавший был доставлен в больницу с помощью бригады скорой помощи. Ему был поставлен диагноз: черепно-мозговая травма. Состояние пациента оценивается, как тяжелое.

По факту ведется расследование.

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