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В Баку автомобиль сбил нетрезвого пешехода

В Баку автомобиль сбил нетрезвого пешехода В столице зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
9 января 2022 г. 03:21
В Баку автомобиль сбил нетрезвого пешехода

В столице зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Забрат легковой автомобиль ВАЗ-2110 с государственным регистрационным номером 10-КР-811 сбил переходившего дорогу Заура Иба оглы Худиева, 1978 года рождения.

Пострадавший, находившийся в нетрезвом состоянии, был доставлен в больницу в карете скорой помощи. Врачи диагностировали у З.Худиева открытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda avtomobil sərxoş piyadanı vurub

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