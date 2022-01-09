В Баку автомобиль сбил нетрезвого пешехода

В столице зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

В столице зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Забрат легковой автомобиль ВАЗ-2110 с государственным регистрационным номером 10-КР-811 сбил переходившего дорогу Заура Иба оглы Худиева, 1978 года рождения.

Пострадавший, находившийся в нетрезвом состоянии, был доставлен в больницу в карете скорой помощи. Врачи диагностировали у З.Худиева открытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.