 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку автомобиль насмерть сбил водителя такси, поджидавшего клиента на обочине дороги

    По факту в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 января REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил водителя такси.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Наримановского района. 

    Согласно информации, на улице Теймура Алиева автомобиль марки Mercedes сбил стоявшего на обочине дороги Джасарата Исаева. От силы удара Дж.Исаев упал, ударился головой об асфальт и скончался. 

    Отметим, что Дж.Алиев был водителем такси. Во время происшествия он поджидал клиента. 

    По факту в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП задержан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi