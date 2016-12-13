В Баку 58-летний мужчина совершил самосожжение

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 58-летний мужчина облил себя бензином и поджег.

Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №41 в поселке Мушвигабад Гарадагского района.

Худаверди Мусаев 1958 г.р. пытался совершить суицид. Мужчина облил себя бензином и поджег.

Получивший тяжелые ожоги Х.Мусаев был доставлен в Республиканский ожоговый центр. Его состояние останется тяжелым.

Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.