В Баку 58-летний мужчина совершил самосожжение

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 58-летний мужчина облил себя бензином и поджег.
Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №41 в поселке Мушвигабад Гарадагского района.
Худаверди Мусаев 1958 г.р. пытался совершить суицид. Мужчина облил себя бензином и поджег.
Получивший тяжелые ожоги Х.Мусаев был доставлен в Республиканский ожоговый центр. Его состояние останется тяжелым.
Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.
Crime News DepartmentАвтор новости
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