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    В Баку 58-летний мужчина совершил самосожжение

    Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 58-летний мужчина облил себя бензином и поджег.

    Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №41 в поселке Мушвигабад Гарадагского района.

    Худаверди Мусаев 1958 г.р. пытался совершить суицид. Мужчина облил себя бензином и поджег.

    Получивший тяжелые ожоги Х.Мусаев был доставлен в Республиканский ожоговый центр. Его состояние останется тяжелым.

    Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов. 

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