В Баку 14-летний подросток украл из квартиры родственника драгоценности на сумму 25 тыс. манатов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку 14-летний подросток совершил кражу в квартире своего родственника.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, по подозрению в краже драгоценностей на сумму 25 тысяч манатов из квартиры жителя Баку Али Мамедова был задержан его 14-летний родственник.

По факту ведется расследование.