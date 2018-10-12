В Бадамдаре произошел оползень, 8 семей получили предупреждение покинуть дома

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На Бадамдарском шоссе произошел оползень.

Как сообщили Report в Исполнительной власти Сабаильского района, 12 октября в ночные часы на Бадамдарском шоссе (дорога, объединяющая Бадамдар и 20-й участок) в поселке Бадамдар Сабаильского района недалеко от подпорной стены для укрепления крутого склона зафиксировано проседание почвы.

В связи с этим в настоящее время комиссия по чрезвычайным ситуациям, руководство Исполнительной власти Сабаильского района и Республиканского центра сейсмологической службы, специалисты министерства чрезвычайных ситуаций и министерства экологии и природных ресурсов уже побывали на месте происшествия. Специалистами соответствующих структур на территории ведутся исследования.

Для обеспечения безопасности граждан и проезжающих по Бадамдарскому шоссе автомобилей, движение транспортных средств по данному участку шоссе ограничено.

Было отмечено, что деятельность близлежащих объектов приостановлена, 8 семьям, проживающим в частных домах на поверхности горного склона в 3-м жилом массиве сделано предупреждение временно покинуть свои дома.

В настоящее время на территории проводятся исследования.