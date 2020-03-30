В Азербайджане приостановлена деятельность ряда сфер - СПИСОК

В связи с опасностью коронавируса в Азербайджане, с 00:00 часов 31 марта 2020 года до 00:00 часов 20 апреля 2020 года приостанавливается деятельность в ряде сфер, за исключением областей работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей.

Как сообщает Report, Оперативный штаб при Кабинете министров распространил соответствующую информацию.

В целях сведения к минимуму контактов между людьми и, таким образом, снижения уровня заражения, деятельность в следующих областях работы и услуг запрещена в течение заявленного периода.

* Обслуживание клиентов на местах - в торговых объектах и объектах общепита, в том числе ресторанах, кафе и чайных домах (за исключением деятельности супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, доставки на дом и онлайн продажи);

* Услуги по развлекательным объектам и объектам отдыха;

* Деятельность объектов культуры, а также музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов;

* Услуги парикмахерских, салонов красоты, массажных, бань и косметические услуги (включая услуги по указанным областям в домах клиентов и пр. местах);

* Религиозные ритуальные услуги, за исключением похорон, а также траурные услуги в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях;

* Услуги по пошиву одежды (включая услуги в той же сфере на дому у клиента или других местах);

* Фотоателье/фотостудии (включая услуги в той же сфере на дому у клиента или других местах)

* Услуги по организации мероприятий (включая услуги в той же сфере на дому у клиента, организация дней рождения, свадеб, помолвок и пр.);

* Спортивные, оздоровительные и реабилитационные услуги (за исключением медицинских услуг в этой области);

* Услуги по уборке частных квартир;

* Индивидуальные услуги обучения и репетиторства (включая услуги на дому в этой области).