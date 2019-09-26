В Азербайджане оштрафована компания экс-министра

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила в отношении ООО İmprotex Trucks and Buses протокол об административном проступке и направила для рассмотрения в Насиминский районный суд.

Как сообщает Report, суд принял решение оштрафовать компанию, основываясь на протокол Палаты по надзору за финансовыми рынками, составленный в отношении компании по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

Сумма штрафа не называется.

Жалоба на решение Насиминского райсуда была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что ООО Improtex Trucks and Buses входит в группу компаний Improtex, принадлежащую бывшему министру труда и социальной защиты населения Физули Алекперову.

Группе компаний Improtex принадлежат компании по продаже автомобилей, туризму, а также фирмы, занятые в сфере строительства и ремонта и других областях.

Компания Improtex Trucks and Buses является официальным импортером MAN Truck and Bus AG в Азербайджане.