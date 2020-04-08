В Азербайджане 84-летний инфицированный поборол коронавирус

"Причина всех летальных исходов от коронавируса в Азербайджане связана с осложнениями в результате тяжелых хронических заболеваний".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, среди пациентов также есть лица в возрасте 2-90 лет: "У нас также был инфицированный в возрасте 84 лет, который поборол болезнь".

Председатель TƏBİB подчеркнул, что многое также зависит от реакции организма.