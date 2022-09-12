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В Азербайджане задержаны мошенники, обманывавшие граждан в WhatsApp

В Азербайджане задержаны мошенники, обманывавшие граждан в WhatsApp В последние месяцы в Министерство внутренних дел поступали многочисленные обращения о том, что на платформе WhatsApp организуются онлайн-лотереи с обещаниями получить в 5 раз больше вложенных средств.
Происшествия
12 сентября 2022 г. 15:10
В Азербайджане задержаны мошенники, обманывавшие граждан в WhatsApp

В последние месяцы в Министерство внутренних дел поступали многочисленные обращения о том, что на платформе WhatsApp организуются онлайн-лотереи с обещаниями получить в 5 раз больше вложенных средств.

Как сообщили Report в МВД, в ходе расследования были выявлены мошенники, а также определен круг обманутых ими граждан.

В результате оперативно-технических мероприятий задержаны Аида Алиева и ее знакомый Геннадий Павлов, обвиняемые в организации онлайн-лотереи. Установлено, что они создали две группы в Whatsapp, в которых отдельно организовали лотереи для пользователей мужского и женского пола. В мужской группе руководство осуществлял Геннадий Павлов, а в женской – Аида Алиева.

Обе группы вместе насчитывали более 1000 членов. Задержанные заявили, что ежедневно в группах якобы производили платежи разным людям, и для этого были подготовлены поддельные квитанции об оплате. Аида Алиева обещала участникам группы, что выплаченные им деньги будут возвращены в пятикратном размере.

По решению суда в отношении Аиды Алиевой и Геннадия Павлова в качестве обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью просит пострадавших от незаконных действий этих лиц граждан обращаться в управление.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVatsapda lotoreya keçirmək adı altında minlərlə insanı aldadan dələduzlar həbs edilib

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