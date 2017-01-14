В Азербайджане задержаны лица, незаконно продающие огнестрельное оружие

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел республики в очередной раз успешно провели оперативно-розыскные мероприятия в сфере борьбы с организованной преступностью, в результате которых были обезврежены лица, занимающиеся незаконной торговлей огнестрельным оружием.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Зангиланского районного отдела полиции на основании поступившей информации, был задержан житель Кяльбяджарского района Зейналабдин Азимов, продающий на территории города Гянджа автомат марки АК и 17 патронов за 2000 манатов.

Отметим, что З.Азимов ранее был неоднократно судим по различным статьям Уголовного кодекса.

В ходе предварительного допроса задержанный признался в ввозе огнестрельного оружия на территорию страны контрабандным путем и желании получить прибыль от его продажи.

В результате очередных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Газахского РОП, также был задержан мужчина, занимающийся незаконной торговлей оружием.

Так, при попытке продажи автомата марки АК и 11 патронов за 1000 манатов был задержан житель Газахского района Самир Зульфугаров.

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям уголовного кодекса.