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    В Азербайджане задержан мужчина, объявленный в России в розыск за убийство жены

    По факту ведется расследование

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан мужчина, объявленный в России в розыск за предумышленное убийство.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по ст.120 (предумышленное убийство) УК в связи с убийством Бахар Пиргаламовой ее мужем Рамизом Аскеровым.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Шемкирского района подозреваемый в убийстве Р.Аскеров задержан.

    По факту ведется расследование. 

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