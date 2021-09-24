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В Азербайджане впервые хотят конфисковать имущество осужденных за рубежом

В Азербайджане впервые хотят конфисковать имущество осужденных за рубежом Управление координации вопросов специальной конфискации Генеральной прокуратуры Азербайджана приняло необходимые меры для конфискации имущества осужденных в зарубежных странах, возвращения этого имущества или его стоимости в страну.
Происшествия
24 сентября 2021 г. 10:25
В Азербайджане впервые хотят конфисковать имущество осужденных за рубежом

Управление координации вопросов специальной конфискации Генеральной прокуратуры Азербайджана принимает меры для конфискации и возвращения зарубежного имущества (или его стоимости) осужденных в страну.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления Вугар Алиев.

По его словам, впервые с целью конфискации зарубежного имущества осужденных в соответствии с требованиями статьи 521 Уголовно-процессуального кодекса АР был обеспечен перевод судебных решений и других необходимых документов, вынесенных в отношении 2-х лиц, на запрашиваемые иностранные языки. В соответствии с требованиями международных конвенций были подготовлены и направлены в компетентные органы иностранных государств ходатайства о специальной конфискации денежных средств на текущем счете обвиняемого в турецком "Yapı Kredi Bank" на сумму 87 740,39 долларов США, на текущем счете в немецком Deutsche Bank в размере 10 142 832,04 долларов и в швейцарском коммерческом банке на сумму 1 257 222 долларов.

За время своей деятельности по запросу следственных органов Управление проверило на месте наличие 35 объектов недвижимости, в том числе 3 земельных участков, 6 транспортных средств, 26 объектов недвижимости и оценило их рыночную стоимость. На основе запроса следственного органа на оцененное имущество наложен арест.

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