В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано свыше 31 тыс. преступлений

В 2021 году по госструктурам, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, зарегистрировано 31 131 преступление.

В 2021 году по госструктурам, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, зарегистрировано 31 131 преступление.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Он отметил, что 94,2% из них были правонарушениями, расследуемыми органами внутренних дел и прокуратуры в процессуальном порядке: "84% составили преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий удалось раскрыть 88,9% преступлений".