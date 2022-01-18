О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано свыше 31 тыс. преступлений

В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано свыше 31 тыс. преступлений В 2021 году по госструктурам, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, зарегистрировано 31 131 преступление.
Происшествия
18 января 2022 г. 18:26
В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано свыше 31 тыс. преступлений

В 2021 году по госструктурам, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, зарегистрировано 31 131 преступление.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Он отметил, что 94,2% из них были правонарушениями, расследуемыми органами внутренних дел и прокуратуры в процессуальном порядке: "84% составили преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий удалось раскрыть 88,9% преступлений".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 31 131 cinayət qeydə alınıb

Другие новости из категории

В Ходжавенде у сотрудника строительной компании нашли наркотики
В Ходжавенде у сотрудника строительной компании нашли наркотики
18 января 2022 г. 16:31
В Азербайджане зарегистрировано почти 70 тысяч смертей
В Азербайджане зарегистрировано почти 70 тысяч смертей
18 января 2022 г. 15:28
ANAMA: В Агдаме от мин очищены 780 гектаров территории
ANAMA: В Агдаме от мин очищены 780 гектаров территории
18 января 2022 г. 12:09
В Шушинском районе обнаружено 1,6 тыс. мин и боеприпасов
В Шушинском районе обнаружено 1,6 тыс. мин и боеприпасов
18 января 2022 г. 11:56
В Баку задержана шантажирующая гражданку гадалка
В Баку задержана шантажирующая гражданку "гадалка"
18 января 2022 г. 10:57
В Баку пропала 17-летняя девушка
В Баку пропала 17-летняя девушка
18 января 2022 г. 09:54
МВД: В регионах изъяты 10 единиц незарегистрированного оружия
МВД: В регионах изъяты 10 единиц незарегистрированного оружия
18 января 2022 г. 09:38
Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Полиция нашла пропавшую в Баку 21-летнюю девушку
Полиция нашла пропавшую в Баку 21-летнюю девушку
17 января 2022 г. 19:29
Предотвращен незаконный переход из Ирана в Азербайджан трех подростков
Предотвращен незаконный переход из Ирана в Азербайджан трех подростков
17 января 2022 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi