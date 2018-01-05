В Азербайджане совершено нападение на магазин, один человек погиб, четверо ранены - ПОДРОБНОСТИ

Геранбой. 5 января. REPORT.AZ/ Стала известна причина массовой драки в Геранбойском районе, приведший к смерти одного, и ранению четверых человек.

Как сообщает западное бюро Report, на маркет "Kral", расположенный в городе Делимамедли группа лиц совершила нападение.

В этот момент возникла потасовка между сотрудниками маркета и лицами, совершившими нападение. Во время этого конфликта нападавшие нанесли ножевые ранения пяти сотрудникам магазина. Один из получивших ранение - житель города Делимамедли Зульфугар Абили оглу Джабраилов 1996 г.р. скончался по дороге в больницу имени Аббаса Саххата. Остальные четверо раненых - Анар Азад оглу Хатами 1995 г.р., Ниджат Алиев 1993 г.р., Зейналабдин Гасанов 1995 г.р. и Фахраддин Мамедов 1993 г.р. - с тяжелыми ножевыми ранениями были доставлены в больницу города Гянджи.

Согласно сообщению, инцидент произошел из-за того, что один из совершивших нападение на магазин сделал непристойное предложение сотруднице заведения.

По предварительной информации, преступление совершил житель Геранбойского района Раван Шафран оглу Исмайлов 1995 г.р. войдя в преступный сговор с несколькими людьми.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);), 29,120.2.2 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений;), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц), ведется следствие.