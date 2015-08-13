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    В Азербайджане совершено нападение на автомобиль известной компании

    Злоумышленники забрали крупную сумму денег

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане избит сотрудник компании, занимающейся продажей мебели. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Зарат Сиязанского района.

    Согласно информации, бухгалтер мебельного центра Dellora Самир Джалалов ехал в Хачмазский район, на территории Сиязанского района в его автомобиле марки “Mercedes” произошли неполадки. Он вышел из машины, чтобы починить ее. В это время на него напали неизвестные, и, избив и забрав крупную сумму денег, принадлежавших мебельному центру Dellora, скрылись с места преступления. 

    Раненый Самир Джалалов был госпитализирован. 

    Разыскиваются лица, совершившие преступление. 

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