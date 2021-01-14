В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

По данным Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, 9 января в Гобустанском районе произошло извержение вулкана Шихзахирли.

По данным Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, 9 января в Гобустанском районе произошло извержение вулкана Шихзахирли.

Как сообщает Report, извержения вулкана в течение суток характеризовались тремя периодами активации.

Первый период – в 17:48:36 по местному времени (продолжительность извержения 3 минуты 28 секунд), следующий – в 17:53:59 по местному времени (продолжительность извержения 2 минуты 18 секунд) и третий – в 17:58:17 (продолжительность извержения 7 минут).