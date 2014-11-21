В Азербайджане обнародовано количество должников, которым ограничено право выезда за пределы страны

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Стремительный рост гражданских и экономических отношений, повышение доверия к судам среди граждан в последние годы привели к многократному увеличению рассматриваемых дел. Эффективность правосудия тесно связана с правильным и своевременным исполнением судебных постановлений, поэтому усовершенствование исполнения дел постоянно находится в центре внимания, служба исполнения укрепляется за счет лиц, обладающих высокой подготовкой и моральными качествами, также проводятся необходимые меры в связи с неисполнением судебных постановлений".

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

Он отметил, что только за 9 месяцев этого года количество исполнительных производств превысило 231 тыс., что больше годового показателя прошлого года, и примерно 70% их приведено в действие вовремя.

В то же время на основании обращений чиновников исполнительной власти, примерно 2400 лиц, нарушивших исполнение требований законодательства, были привлечены к административной ответственности, в отношении 153 лиц начато уголовное расследование, 1795 должников были ограничены в праве выезда за пределы страны.

Министр отметил, что в следственном отделе, играющем особую роль в обеспечении исполнения судебных постановлений, завершено расследование 420 уголовных дел против правосудия, в том числе неисполнения судебных постановлений, а также в процессе расследования многие из них были приведены в исполнение.