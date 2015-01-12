Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане начато дисциплинарное производство в отношении председателя суда. Об этом сообщили Report в органах юстиции.

Так, Судебно-правовой совет начал дисциплинарное производство в отношении трех судей. Причиной является создание условий для коррупции путем искусственных препятствий реализации прав граждан, нарушение законодательства и этических норм, а также грубое нарушение исполнительной дисциплины.

Одним из судей является председатель Низаминского районного суда города Баку Мухаммед Акбаров.

Отметим, что М.Акбаров в 1998-2000 годах был министром юстиции Нахчыванской Автономной Республики (АР), в 2000-2007 годах - председателем Экономического суда Нахчывана. С 2007 года он является председателем Низаминского районного суда города Баку.