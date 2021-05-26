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В Азербайджане на каждые 100 тыс. населения приходится 290 полицейских

В Азербайджане на каждые 100 тыс. населения приходится 290 полицейских "По средним подсчетам, в Азербайджане на каждые 100 тысяч населения приходится 290 полицейских".
Происшествия
26 мая 2021 г. 16:38
В Азербайджане на каждые 100 тыс. населения приходится 290 полицейских
Эльшад Гаджиев
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"По средним подсчетам, в Азербайджане на каждые 100 тысяч населения приходится 290 полицейских".

Об этом в эфире программы Report “Hüququnuz var” сказал начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"В Черногории эта цифра равна 845, в России 509, в Сербии 492 и в Бельгии 327. Посмотрите, сколько сотрудников полиции привлечено в эти дни к службе в борьбе с преступностью, к обеспечению общественного порядка", - отметил Э.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərinə nisbətdə 290 polis düşür - VİDEO

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