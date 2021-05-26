В Азербайджане на каждые 100 тыс. населения приходится 290 полицейских

"По средним подсчетам, в Азербайджане на каждые 100 тысяч населения приходится 290 полицейских".

"По средним подсчетам, в Азербайджане на каждые 100 тысяч населения приходится 290 полицейских".

Об этом в эфире программы Report “Hüququnuz var” сказал начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"В Черногории эта цифра равна 845, в России 509, в Сербии 492 и в Бельгии 327. Посмотрите, сколько сотрудников полиции привлечено в эти дни к службе в борьбе с преступностью, к обеспечению общественного порядка", - отметил Э.Гаджиев.