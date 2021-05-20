О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане на директора школы заведено уголовное дело

В Азербайджане на директора школы заведено уголовное дело "В некоторых средствах массовой информации была опубликована информация о том, что директор полной средней школы №5 поселка Мехдиабад Абшеронского района Самира Акбарова получила взятку под предлогом трудоустройства".
Происшествия
20 мая 2021 г. 15:57
В Азербайджане на директора школы заведено уголовное дело

"В некоторых средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что директор полной средней школы №5 поселка Мехдиабад Абшеронского района Самира Акперова получила взятку под предлогом трудоустройства".

Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

"В ходе предварительной проверки, проведенной на основании поступившего в прокуратуру Абшеронского района обращения, было установлено, что с целью присвоения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием директор полной средней школы №5 Самира Акперова совершила мошенничество с получением денежных средств в размере 7 тысяч манатов под предлогом трудоустройства девушки по специальности в одну из школ на территории города Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и будет обеспечено выявление и привлечение к следствию лиц, совершивших преступные деяния", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məktəb direktoruna cinayət işi açılıb

Самое важное

Завершены учения азербайджанской армии
Завершены учения азербайджанской армии
20 мая 2021 г. 16:14
По итогам встречи премьер-министров Азербайджана и России подписан ряд документов
ФотоПо итогам встречи премьер-министров Азербайджана и России подписан ряд документов
20 мая 2021 г. 15:14
Али Асадов: В Азербайджане очень высоко ценят взаимоотношения с Россией
ФотоАли Асадов: В Азербайджане очень высоко ценят взаимоотношения с Россией
20 мая 2021 г. 14:46
С участием президента Азербайджана состоятся обсуждения Международного центра Низами Гянджеви
С участием президента Азербайджана состоятся обсуждения Международного центра Низами Гянджеви
20 мая 2021 г. 12:22
Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане
Армянские террористы довольны условиями содержания в Азербайджане
20 мая 2021 г. 10:45
СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
СГБ: Сообщения о наличии террористической угрозы на территории Азербайджана необоснованны
19 мая 2021 г. 20:42
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
Шехида Отечественной войны похоронят во второй Аллее почетного захоронения
19 мая 2021 г. 12:40
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести военнослужащего Азербайджанской армии
19 мая 2021 г. 11:14
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Турции будет развиваться еще интенсивнее - ЭКСКЛЮЗИВ 
19 мая 2021 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi