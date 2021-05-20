В Азербайджане на директора школы заведено уголовное дело

"В некоторых средствах массовой информации была опубликована информация о том, что директор полной средней школы №5 поселка Мехдиабад Абшеронского района Самира Акбарова получила взятку под предлогом трудоустройства".

"В некоторых средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что директор полной средней школы №5 поселка Мехдиабад Абшеронского района Самира Акперова получила взятку под предлогом трудоустройства".

Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

"В ходе предварительной проверки, проведенной на основании поступившего в прокуратуру Абшеронского района обращения, было установлено, что с целью присвоения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием директор полной средней школы №5 Самира Акперова совершила мошенничество с получением денежных средств в размере 7 тысяч манатов под предлогом трудоустройства девушки по специальности в одну из школ на территории города Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и будет обеспечено выявление и привлечение к следствию лиц, совершивших преступные деяния", - говорится в сообщении прокуратуры.