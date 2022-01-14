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В Азербайджане арестованы члены международной наркосети

В Азербайджане арестованы члены международной наркосети Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) за последние 10 дней в ходе проведенных мероприятий изъяли из незаконного оборота 127 кг наркотических веществ, арестован 31 человек.
Происшествия
14 января 2022 г. 10:28
В Азербайджане арестованы члены международной наркосети

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) за последние 10 дней в ходе проведенных мероприятий изъяли из незаконного оборота 127 кг наркотических веществ, арестован 31 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

На территории села Беюк Бахманлы Физулинского района у ранее судимых жителей Бейлаганского района Рамиля Гасанова, Музаффара Рустмазаде и Заура Иманова были обнаружены и изъяты 44 кг наркотических веществ (31 кг героина, 10 кг опиума, 3 кг марихуаны, 1480 таблеток психотропного вещества - прегабалин).

В Сабирабадском районе был задержан Хидаят Мамедов, направивший ему большую партию наркотиков Орхан Нагиев был задержан в Бинагадинском районе Баку. У них были изъяты в целом 35 кг наркотических веществ (21 кг героина, 10 кг метамфетамина, 4 кг марихуаны) и электронные весы.

В Гарадагском районе были задержаны Роял Рагимов и ранее судимый Сурадж Керимли. У них были изъяты 22 кг наркотических веществ (12 кг героина и более 10 кг метамфетамина).

Перечисленные семеро задержанных входили в международную наркосеть.

Также сотрудники Главного управления задержали в Абшеронском районе 16 человек, у которых изъяты 19 кг наркотических веществ.

В городе Лянкяран и Астаринском районе в ходе операций были задержаны 8 человек, занимавшихся сбытом наркотических веществ. У них были изъяты 7 кг наркотических веществ и психотропных средств.

По фактам заведены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSon 10 gündə 31 nəfər həbs edilib, 127 kq narkotik götürülüb

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