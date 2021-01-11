В Азербайджане 30-летний мужчина умер после укола антибиотика

9 января около 22:00 в Агдашскую районную прокуратуру поступила информация о смерти у себя дома жителя района Бахышова Эльмана Эльхан оглу 1991 г.р.
Об этом Report сообщили в Агдашской районной прокуратуре.
Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места и тела, выполнили другие процессуальные действия.
В ходе проведенных разбирательств было установлено, что состояние Эльмана Бахышова, у которого был перелом левой руки, ухудшилось после того, как члены его семьи вкололи ему на дому содержащий антибиотик препарат "Триосеф", после чего наступила смерть.
По факту в прокуратуре Агдашского района возбуждено уголовное дело о статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК АР.
По делу ведутся необходимые следственные действия.