В Астаре желание сделать селфи стоило жизни 19-летнему парню

Астара. 17 июля. REPORT.AZ/ В Астаре трагически погиб 19-летний парень.
По сообщению южного бюро Report, несчастный случай произошел на территории Park bulvar.
Утонул 19-летний житель села Селиве Тарлан Мирали оглы Шукюров. В момент трагедии рядом с ним находился и его шурин.
По имеющейся информации, Т.Шукюров вовсе не собирался купаться в море, а решил снять селфи на скале. Море в тот день было неспокойно и парень, потеряв равновесие, упал в воду, ударившись головой о камни. Труп парня направлен в морг.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook