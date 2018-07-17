В Астаре желание сделать селфи стоило жизни 19-летнему парню

Астара. 17 июля. REPORT.AZ/ В Астаре трагически погиб 19-летний парень.

По сообщению южного бюро Report, несчастный случай произошел на территории Park bulvar.

Утонул 19-летний житель села Селиве Тарлан Мирали оглы Шукюров. В момент трагедии рядом с ним находился и его шурин.

По имеющейся информации, Т.Шукюров вовсе не собирался купаться в море, а решил снять селфи на скале. Море в тот день было неспокойно и парень, потеряв равновесие, упал в воду, ударившись головой о камни. Труп парня направлен в морг.

По факту ведется расследование.